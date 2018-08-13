В ряде районов Краснодара будут отключать электроэнергию

Сейчас энергетики проводят модернизацию электроподстанции «Северной». Они вводят в строй и тестируют новый трансформатор и оборудование.

Электричество планируют отключать с полуночи до 12:00. Специалисты 13 августа смогли обойтись без остановки подачи энергии.

Могут остаться без света 14 августа дома в поселке Знаменском, на улицах Российской, Беговой, на Ростовском и Ейском шоссе, а также в двух садовых товариществах. Жителям улиц Раздольной, Ивана Кожедуба, Ивана Рослого, Большевистской, поселков Лорис, Знаменского и Новознаменского отключения грозят 15 августа. Самые масштабные утренние отключения электроэнергии запланированы на 16 августа. Они могут произойти в поселках Дивном, Индустриальном, Победителе, Зональном и Северном.

«Благодаря температурному режиму, который сложился в Краснодаре, нам удалось избежать отключений потребителей, которые были запланированы, и провести большое оповещение. Данная электроподстанция была введена в конце 70-х годов, она отработала уже практически 40 лет. То оборудование, которое было установлено ранее, успешно работает. Не всегда приходит срок менять оборудование, мы это проводим в рамках реновации», — сказал директор краснодарского филиала энергосбытовой компании Андрей Герасько.

Подстанция «Северная» обеспечивает энергией почти 130 тыс. человек и 100 социальных объектов в северной части Краснодара. Реконструкция повысит надежность отопительных и электрических систем в этой части краевого центра.

График отключений электроэнергии в Краснодаре:

14 августа — поселок Знаменский, улица Российская, улица Беговая, улица 3-я Трудовая, Ростовское шоссе, Ейское шоссе, с/т «Урожай», «Краснодаргорстрой».

15 августа — поселок Лорис, поселок Знаменский, поселок Новознаменский, улица Большевистская, улица Раздольная, улица Ягодина, улица Ивана Кожедуба, улица Ивана Рослого.

16 августа — поселок Северный, поселок Дивный, поселок Индустриальный, поселок Зональный, поселок Победитель, 3-е отделение ОПХ «Центральное», улица Вольная, улица Берлизова, улица Дорожная, улица Пригородная.

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