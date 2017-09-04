В РЖД допустили сокращение сроков строительства обхода Краснодара

Об этом сообщил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.

«Проект, который компании удалось закончить в 2017 году, а он планировался на 2018 год, — это обход Украины, вопрос о таком переносе точно есть. Возможно, мы будем смотреть на обход Краснодара», — сказал Михайлов, отвечая на вопрос журналистов о возможном переносе финансирования каких-либо проектов на более близкие сроки.

Проект предполагает комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького, Котельниково — Тихорецкая — Крымская, с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Завершить проект в РЖД предполагают до 2020 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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