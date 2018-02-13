В РЖД предложили давать школьникам скидки на проезд круглый год

Об этом сообщил президент РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам — предоставить им льготы. Чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на весенних, летних и осенних каникулах. Компания в 2016 году выступила инициатором такой программы, в 2017 году ее продолжили. Речь шла о предоставлении скидок на билеты в плацкартных вагонах», — напомнил Медведев.

Белозеров поблагодарил Медведева за те решения, которые были приняты правительством. Это обнуление ставки НДС и решение о долгосрочном тарифе на грузовые перевозки.

«Комплекс этих мероприятий постоянно дает возможность совершенствовать работу в пассажирском комплексе. Мы предлагаем одобрить продление этой программы, а также расширить ее на купейный сегмент. И на плацкартный, и на купейный сегмент мы предлагаем давать скидки в течение всего года», — сказал глава РЖД.

Сейчас РЖД предоставляет школьникам скидку в 50% на проезд в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования внутри РФ. В фирменных составах они оплачивают 50% от стоимости проезда в обычном поезде и разницу в цене билетов. Льготы предоставляют в течение учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Она не распространяется на скоростные и высокоскоростные поезда, сообщает «Интерфакс».

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