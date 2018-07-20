В садовых товариществах Краснодара начали газификацию более 7 тыс. домов

Реализация первого в крае масштабного инвестпроекта позволит обеспечить газом 13 СНТ, где живут более 20 тыс. человек.

«Для Краснодара этот проект имеет большую социальную значимость. В границах муниципалитета — более 200 садовых товариществ и большинстве случаев люди в них живут круглый год. Это огромные массивы, где решать предстоит колоссально много задач. Процесс газификации — один из безусловно важных. Сам механизм — уникален для Краснодарского края. Это первый опыт привлечения инвестора к решению проблемы газификации. И если он будет успешным, используем его для остальных дачных массивов», — сказал Евгений Первышов.

В проекте участвуют 13 СНТ в районе Ростовского шоссе. Процесс газификации включает несколько этапов. В ходе первого построят подводящий газопровод высокого и среднего давления, а также 14 газорегуляторных пунктов. На втором запланирована прокладка разводящих сетей непосредственно к домам. Этот этап также разбит на очереди по группам садовых товариществ.

Сейчас оформлена вся необходимая документация по планировке и межеванию для размещения сетей газоснабжения на землях 13 товариществ. Изготовлена проектно-сметная документация, проведены публичные слушания. Получены разрешения на строительство. Специалисты уже приступили к выполнению строительных и монтажных работ. Ориентировочный срок реализации проекта — конец 2019 года.

Инвестор и застройщик — компания «Ростовгазстрой» — взял на себя около 70% затрат. Стоимость подключения для абонентов, а также условия рассрочки платежей в каждом отдельном случае прописываются в договоре.

По словам представителя компании Павла Бандурова, стоимость проекта составляет около 700 млн рублей, расчетный срок окупаемости — от пяти до девяти лет.

Всего в пригороде Краснодара 215 садоводческих товариществ, газифицированы из них 61, сообщает пресс-служба мэрии.

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