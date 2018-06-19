В Сафари-парке Геленджика мангусты сыграют в футбол во время ЧМ-2018

Сотрудники Сафари-парка придумали необычную спортивную традицию — они собрали мини‐сборную по футболу, состоящую из самых активных обитателей парка — мангустов.

Всего в команде семеро мангустов. Животные получили клички в честь игроков сборной России. На импровизированное поле выходят мини-Смолов, мини-Игнашевич, мини-Газинский, мини-Дзюба, мини-Головин и мини-Самедов.

Также есть и скамейка запасных, но ей еще ни разу не воспользовались, так как животные с огромным удовольствием играют в футбол и после матча не хотят отдавать мяч.

На игру мангустов можно посмотреть в дни матчей сборной России. Таким образом сотрудники зоопарка решили поддержать команду.

Известно, что мангусты обладают молниеносной хваткой, в природе обычно нападают на ядовитых змей и кобр, сообщает телеканал «360».

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