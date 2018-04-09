В «Сафари-парке» Геленджика родилась черная антилопа

Рыжий окрас новорожденной Марты, рассказывают в зоопарке, — явление ожидаемое. Черного цвета в семье бывают только самцы.

Эти африканские антилопы прибыли на курорт в прошлом году из Москвы. Теперь в летнем вольере вместе с родителями живет робкий детеныш.

«Когда детеныш рождается, первое время, две недели, он не встает, в траве находится. Мать его оберегает, за ним смотрит. Самцы рядом не появляются», — пояснил генеральный директор «Сафари-парка» Геленджика Николай Машинский.

Самое любимое лакомство у черных антилоп — морковь. Отличаются от своих сородичей эти животные не только окрасом. Рога у них ребристой формы и вырастают больше метра в длину. Зачастую они становятся добычей браконьеров. Обитают парнокопытные в Африке. Их осталось так мало, что черных антилоп внесли в Красную книгу.

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