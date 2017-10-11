В «Сафари-парке» Геленджика родились два детеныша дикобраза

Новорожденных назвали Маруся и Сенечка.

Сразу после рождения они начались драться, пустив в ход колючки и зубы. В итоге сотрудникам парка пришлось вмешаться в конфликт.

«Старший начал обижать того, кто помладше, и мы решили временно забрать его, попробовать выкормить малыша самостоятельно. После суток хорошего питания малыш окреп и догнал своего братика, и мы посадили его обратно», — рассказала зоотехник «Сафари-парка» Геленджика Анастасия Медова.

Новорожденные проводят много времени с матерью, отца к ним пока не подпускают. Маленькие дикобразы каждый день прибавляют в весе и уже едят яблоки, груши и веточки, а еще совсем недавно они питались исключительно молоком.

Колючки у детенышей пока мягкие, но в любой момент они готовы расправить их в случае опасности. Скоро новорожденные вместе с родителями переедут в новый просторный вольер.

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