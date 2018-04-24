В «Сафари-парке» Геленджика родился лемур

Прибавление в семье кошачьих лемуров произошло в апреле.

Малыш большую часть времени сидит на спине у мамы. Когда он слезает, остальные лемуры все вместе о нем заботятся.

Отмечается, что все начиналось с одной пары, но за несколько лет семья лемуров стала многодетной, сообщается на странице «Сафари-парка» в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Сафари-парке» Геленджика в начале апреля родилась черная антилопа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник