В «Сафари-парке» Геленджика родился лемур

Прибавление в семье кошачьих лемуров произошло в апреле.
Малыш большую часть времени сидит на спине у мамы. Когда он слезает, остальные лемуры все вместе о нем заботятся.
Отмечается, что все начиналось с одной пары, но за несколько лет семья лемуров стала многодетной, сообщается на странице «Сафари-парка» в соцсети «ВКонтакте».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Сафари-парке» Геленджика в начале апреля родилась черная антилопа.
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