В «Сафари-парке» Геленджика вылупились птенцы эму

В конце апреля они вышли на первую прогулку.

«Еще недавно они были красивыми изумрудного цвета яйцами, а уже вышли на первую прогулку. Страусята-эмумята растут не по дням, а по часам и скоро будут ростом со своих родителей. Они очень любопытны и неуклюжи и вызывают массу положительных эмоций своей детской непосредственностью», — отмечается в сообщении «Сафари-парка».

Пополнение ожидается и в семье тигровых питонов. Сейчас самка греет отложенные яйца, а самец оберегает гнездо. Будущие родители отказались от еды и стали агрессивными.

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