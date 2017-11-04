В «Сафари-парке» Краснодара верблюжонок отравился после принятия пищи от посетителей

Гости без разрешения дали животному хлеб и капусту. В зоопарке отмечают, что эти продукты действуют на верблюдов как яд.

Это произошло 29 октября. На камере видеонаблюдения зафиксировано, что гости «Сафари-парка» дали верблюжонку по кличке Шахерезада еду. После этого животное находилось на карантине в тяжелом состоянии в течение суток. Ветеринарам удалось спасти Шахерезаду, она выздоравливает.

Администрация зоопарка просит посетителей не кормить самостоятельно животных, сообщается на сайте краснодарского «Сафари-парка».

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