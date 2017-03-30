В «Сафари-парке» Крыма родились тигрята

В «Сафари-парке» Крыма в марте родились трое амурских тигрят.

Детеныши пока еще слепые. Они откроют глаза только через пару недель. А пока за новорожденными наблюдает мать, она не подпускает к потомству даже отца. У тигрицы это первые детеныши.

Окрас каждого из новорожденных уникален, как отпечаток пальца у человека. Маленькие хищники уже скоро наберут вес и начнут охотиться.

Амурские тигры считаются редким видом. Сейчас на основной территории обитания — дальнем Востоке — их всего около 400, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник