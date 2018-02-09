В Самарской области задержали мужчину, готовившего убийство в Анапе

Злоумышленник ради наследства хотел убить тещу и тестя. В качестве подставного киллера выступил оперативник полиции.

Житель Самарской области планировал организовать убийство тещи и тестя ради наследства — супруге мужчины должны были достаться недвижимость и деньги.

Злоумышленник искал наемного убийцу через знакомого. Тот, по всей видимости, сообщил о готовящемся преступлении правоохранителям. В качестве подставного киллера выступил оперативник управления МВД по Самарской области. Заказчик обещал заплатить за убийство 1 млн рублей. При встрече злоумышленник передал наемнику револьвер, патроны и часть суммы — в качестве предоплаты он отдал 15 тыс. рублей. Также мужчина передал «киллеру» фотографию родственницы и указал способ совершения убийства, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

После этого подозреваемого задержали. Сейчас мужчина под стражей. Возбудили уголовное дело об организации приготовления к совершению убийства двух лиц по найму.

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