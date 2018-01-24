В Санкт-Петербург из Краснодарского края прилетели 335 попугаев

Досмотр птиц провели в ветеринарном контрольном пункте «Грузовой терминал Пулково».

На самолете из Краснодарского края прилетели 250 волнистых попугаев, 50 амадинов, 20 корелл, десять канареек и пять певчих попугаев. Инспекторы управления Россельхознадзора провели осмотр животных и проверили ветеринарные сопроводительные документы.

Нарушений ветеринарного законодательства не выявили, птицы оказались здоровы и готовы к дальнейшей транспортировке в Республику Карелия, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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