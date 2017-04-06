В Санкт-Петербурге и Москве прошли акции памяти погибших при теракте

В Санкт-Петербурге и Москве 6 апреля прошли акции, посвященные памяти погибших при теракте в петербургском метро.

В Петербурге собрались на площади перед станцией метро «Технологический институт» и прилегающих Московском и Загородном проспектах. Участники мероприятия пришли с цветами, белыми воздушными шарами и зажженными свечами.

Акцию памяти начали с объявления минуты молчания. К собравшимся обратился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Погибли ни в чем неповинные люди разных возрастов, разных национальностей, ведь террористам все равно, кого убивать. Их главная цель — посеять страх, неуверенность, разобщенность. Но они просчитались. Общее горе сплотило Санкт-Петербург. Сегодня мы едины в своем желании объединиться и дать отпор глобальному злу — терроризму», — сказал он.

Аналогичную акцию в центре Москвы посетили более 50 тыс. человек. Собравшиеся зажгли лампады и возложили цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. В Краснодаре прошел митинг «Мы вместе против террора».

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