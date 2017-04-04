В Санкт-Петербурге из больницы выписали первого из пострадавших при теракте в метро

В Санкт-Петербурге 4 апреля одного из пострадавших в результате взрыва в поезде метро выписали из больницы. Госпитализированными остаются еще 50 человек.

«В стационарах остаются 50 пациентов, один выписан из стационара», — сказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин. Он добавил, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Также, по нашим данным, четыре иностранца [пострадавших в результате взрыва]: один еще гражданин Латвии в Елизаветинскую больницу поступил», — добавил Валерий Колабутин. По его словам, психологическую помощь получили 42 пациента, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что произошел один взрыв.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро. В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника, совершившего теракт. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 4 апреля сообщила о 14 погибших в результате взрыва в метрополитене. Ранее сообщалось о том, что во время взрыва в метро пострадали трое иностранных граждан — Узбекистана, Беларуси и Таджикистана, а также жители 17 регионов РФ.

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