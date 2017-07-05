В Санкт-Петербурге на 99-м году скончался писатель Даниил Гранин

05 июля в 07:21

Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

Писатель Даниил Гранин умер в ночь с 4 на 5 июля в Санкт-Петербурге. Сообщается, что незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил правительству города взять на себя организацию похорон писателя.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1940 году он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Затем ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. После этого его направили в Ульяновское танковое училище. Гранин воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год он работал в «Ленэнерго» и научно-исследовательском институте. Входил в состав редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Печататься начал в 1949 году. Основной темой произведений Гранина было развитие научно-технического творчества. Гранин стал автором таких произведений, как «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Эта странная жизнь», «Страх», «Сад камней», «Дождь в чужом городе», «Мой лейтенант», сообщает «Интерфакс».

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