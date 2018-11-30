В Санкт-Петербурге на пять часов задержали рейс в Краснодар

Задержка вылета произошла 30 ноября в аэропорту Пулково.

По данным онлайн-табло аэропорта, из Петербурга до сих пор не улетел рейс в Краснодар авиакомпании «Азимут». Самолет должен был улететь еще в 12:45 30 ноября, однако вылет перенесли сначала на 16:30, а затем на 17:35. Общее время задержки рейса пять часов, сообщает moika78.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в расписании краснодарского аэропорта произошли изменения, связанные с расчисткой перрона и взлетно-посадочной полосы от снега. Летевший из Москвы в Краснодар самолет из-за непогоды сел в Ростове-на-Дону. В Краснодаре все задержанные самолеты вылетели по маршрутам. Среднее время задержки рейсов составило около трех часов. В течение дня вылета задержанных рейсов в аэропорту ждали около 800 пассажиров.

Задержанный авиарейс волейболисток краснодарского «Динамо» вылетел в Москву.

В крае продолжает действовать экстренное предупреждение.

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