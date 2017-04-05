В Санкт-Петербурге опознали всех погибших при теракте в метро

Следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 5 апреля идентифицировало личности всех погибших во время теракт в метро.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Мария Невнержицкая предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова», — сказала Петренко.

Она отметила, что личность Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена по итогам экспертизы ДНК.

«В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения», — цитирует Петренко «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Следственный комитет России опубликовал список десяти опознанных погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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