В Санкт-Петербурге после взрыва в метро госпитализировали 51 человека

В Санкт-Петербурге 3 апреля в больницах остаются более 50 человек, которые пострадали при взрыве в метро.

По данным на 6:00 городского комитета по здравоохранению, в Мариинской больнице находятся 12 человек, НИИ имени И. И. Джанелидзе — 19, ВМА имени С. М. Кирова — 9, городской больнице № 26 — 7, Клинической больнице № 122 — 1, Елизаветинской больнице — 2, ДГБ имени К. А. Раухфуса — 1 человек.

Из них пока не удалось установить личности четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Полный список пострадавших можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что взрыв произошел один.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро.

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