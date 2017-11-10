В Санкт-Петербурге с 16-го этажа выпал парень из Тихорецка

Несчастный случай произошел 9 ноября на Васильевском острове.

По версии следствия, тело парня с признаками падения с высоты около 6:40 обнаружил дворник возле дома № 39 на улице Кораблестроителей. При осмотре места происшествия в многоэтажке на 16-м этаже на лестнице обнаружили открытое окно. Там же лежала куртка черного цвета, в кармане был паспорт на имя погибшего.

Погибшим оказался житель Тихорецка, 18 лет ему исполнилось меньше месяца назад. В СК проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Росбалт».

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