В Санкт-Петербурге скончался еще один пострадавший при взрыве в метро

В Санкт-Петербурге 12 апреля скончался еще один пострадавший при теракте в метро, находившийся в тяжелом состоянии.

Пострадавший умер в клинике Военно-Медицинской академии. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. Имя погибшего не уточняется.

Общее количество жертв достигло 15 человек, включая террориста-смертника, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». В теракте погибли 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 6 апреля задержали восемь подозреваемых.

Родственникам погибших при взрыве, который произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, выплатят по 2 млн рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

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