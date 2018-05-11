В Санкт-Петербурге в общежитии зарезали двух жительниц Краснодара

Преступление произошло 10 мая в Выборгском районе города.

По данным следствия, вечером 10 мая в комнате одного из общежитий нашли тела двух женщин — студентки одного из вузов Санкт-Петербурга 1995 года рождения и ее матери 1967 года рождения. На телах были множественные колото-резаные ранения.

Возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас устанавливают обстоятельства преступления и личность преступника.

«Установлено, что девушка и ее мать зарегистрированы на территории Краснодарского края. Они обе — уроженки Тюменской области», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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