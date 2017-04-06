В Санкт-Петербурге в жилом доме нашли взрывное устройство

В Санкт-Петербурге 6 апреля из-за подозрительного устройства эвакуировали жильцов. На месте обнаружили взрывное устройство, его обезвредили.

Жилой дом в Невском районе был частично эвакуирован из-за обнаружения сотрудниками УФСБ опасного предмета.

«В результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий около 5:00 сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении в доме № 22/1 на Товарищеском проспекте обнаружили предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. В настоящее время жители близлежащих квартир эвакуированы», — цитирует РИА «Новости» представителя УФСБ.

«Взрывное устройство было обезврежено. Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено», — рассказал глава администрации Невского района Санкт-Петербурга Константин Серов. Он добавил, что на восьмом и девятом этажах еще работают следователи, пишет ТАСС.

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