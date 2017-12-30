В Санкт-Петербурге задержали организатора теракта в супермаркете

Сотрудники ФСБ установили личность организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине.

Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря. Отмечается, что подозреваемого передали Следственный комитет для проведения дальнейших действий, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило 27 декабря. Взрывное устройство сработало в камере хранения возле касс. При взрыве пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

В связи с терактом в Санкт-Петербурге на Кубани усилили меры безопасности.

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