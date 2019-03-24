В Санкт-Петербурге школьник из Сочи упал с заброшенного здания во время селфи

ЧП произошло 23 марта. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Пострадавшего доставили в больницу №19 имени Раухфуса, сейчас его состояние удовлетворительное. Угрозы для жизни нет, как сообщил представитель городского комитета по здравоохранению.

По данным СМИ, 11-летний школьник упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи. В результате падения мальчик сломал несколько позвонков в шее и пояснице, сообщает ТАСС.

По данным Konkretno.ru, инцидент произошел на территории бывшей фабрики «Красный треугольник». Пострадавший приехал в Санкт-Петербург из Сочи к отцу и брату утром накануне случившегося.