В Саратовской области после аварии восстановили нефтепровод Куйбышев — Тихорецк

На постоянной основе на месте организовали экоаналитический контроль окружающей среды. Специалисты проверяют воду и почву.

Заявка о ЧС на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк в селе Красноармейском Саратовской области поступила 18 января. Произошло возгорание нефтепродуктов с переходом огня на четыре жилых дома. В связи с этим 12 человек эвакуировали. В этот же день пожар потушили.

После этого организовали работы по ликвидации розлива нефтепродуктов и ремонту нефтепровода. Производилась очистка и вывоз загрязненного грунта для дальнейшей утилизации. Площадь загрязненного грунта составила 4 кв. м, сообщает пресс-служба ПАО «Транснефть».

Аварийно-восстановительные работы вели в круглосуточном режиме. Ликвидацию последствий аварии завершили 21 января в 13:00. Подачу нефти возобновили в полном объеме. Сейчас угроза ЧС отсутствует, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

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