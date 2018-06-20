В сборной России допустили возвращение Алана Дзагоева до плей-офф ЧМ-2018

У футболиста наблюдается положительная динамика после травмы.

«В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Продолжает восстановление после травмы Дзагоев — отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф», — говорится в сообщении сборной России по футболу в официальном аккаунте в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист получил травму на 23-й минуте игры с Саудовской Аравией. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Алан Дзагоев пропустил матч с Египтом.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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