В сборную России вызвали пятерых игроков ПБК «Локомотив-Кубань»

21 мая в 12:13

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с составом для подготовки к отборочным матчам Кубка мира — 2019.

На сбор, который пройдет в Новогорске с 19 по 24 июня, пригласили защитников ПБК «Локомотив-Кубань» Евгения Бабурина, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова, центрового Владимира Ивлева. В резервный список попал форвард Станислав Ильницкий.

Команда 25 июня в Риге проведет товарищеский матч против сборной Латвии, а 28 июня отправится в Бельгию. Там 29 июня пройдет отборочный матч Кубка мира — 2019 Бельгия — Россия. Еще одна встреча, против сборной Франции, состоится 2 июля в Краснодаре.

После четырех туров отборочного турнира сборная России с двумя победами и двумя поражениями занимает второе место в группе Е, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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