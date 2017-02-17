В сборную России вызвали трех футболисток «Кубаночки»

На международный турнир «Алгавре 2017» в составе сборной России поедут три футболистки «Кубаночки».

В состав национальной команды вошли полузащитники Елена Морозова и Елена Костарева, а также нападающий Наталья Соколова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе клуба.

Вратарь Татьяна Щербак и полузащитник Наталья Солодкая зачислены в резерв.

Соревнования будут проходить с 26 февраля по 9 марта в Португалии. Они станут подготовкой к финальному турниру чемпионата Европы, который будет проходить в июле-августе.

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