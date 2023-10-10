В секторе Газа убиты семь сотрудников СМИ

Число Число сотрудников СМИ, погибших в результате израильского авиаудара в осажденном секторе Газа, достигло семи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Газы.

В результате израильской атаки с 7 октября погибли 7 работников СМИ и 10 получили ранения. По словам чиновников, судьба еще двух журналистов неизвестна.

Отмечено, что 40 офисов СМИ были разрушены во время израильского обстрела сектора Газа.

Органы здравоохранения сектора Газа объявили число палестинцев Число погибших в результате израильской атаки во вторник достигло 770, а число раненых достигло почти 4000.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, в результате нападения Израиля погибли не менее 900 граждан страны и более 2600 получили ранения. последние атаки.