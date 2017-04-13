В селах Геленджика построят три новых футбольных поля

В геленджикских селах Кабардинка, Дивноморское и Архипо-Осиповка в апреле ведется строительство футбольных полей.

В Кабардинке поле строят на территории школы № 7 на площади 3,2 тыс. кв. м. Сейчас идет подготовка «подушки» для укладки искусственного покрытия. В Архипо-Осиповке футбольное поле появится в жилом микрорайоне Санаторном.

На футбольном поле в селе Дивноморском в рамках краевого чемпионата по футболу геленджикский «Спартак» будет проводить домашние матчи. Там подготовили необходимое основание для укладки искусственного покрытия, рабочие устанавливают трибуны. В ближайшее время на стадионе будут оборудованы раздевалки, душевые и комнаты отдыха, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в Дивноморском планируют начать строительство универсального спортивного комплекса.

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