В селе Архипо-Осиповка провели крестный ход и почтили память солдата

В селе под Геленджиком в марте вспоминали подвиг Архипа Осипова. Местные жители провели крестный ход и историко-поэтический час для школьников.

В честь подвига русского солдата, рядового 77-го пехотного Тенгинского полка, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Василий и иерей Сергий с прихожанами совершили крестный ход от храма к памятнику Архипу Осипову.

По центральным улицам села прошли представители администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа и правоохранительных органов, казаки, предприниматели, молодежь и подростки, жители и гости муниципалитета.

«У памятника воину-герою протоиерей Василий и иерей Сергий совершили заупокойную литию по приснопоминаемому Архипу и всем от века усопшим православным воинам, после чего все присутствующие возложили цветы», — отметили в пресс-службе мэрии города.

От депутатов городской думы участникам мероприятия раздали «журавликов» — булочки в виде птиц, которые традиционно пекут и раздают в день памяти Сорока Севастийских мучеников.

В историческом музее «Михайловское укрепление» после митинга для учащихся старших классов провели историко-поэтический час «Душа народная хранит». Школьники подробнее узнали о подвиге Архипа Осипова.

«Ровно 177 лет назад несколько тысяч кавказских горцев атаковали Михайловское укрепление. Силы противников оказались неравными, и тогда солдат Архип Осипов решился взорвать пороховой погреб вместе с собой и двумя тысячами врагов. Горцам был нанесен значительный урон, на лицах уцелевших читались смятение и ужас», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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