В селе Дефановка Туапсинского района ликвидируют последствия непогоды

Экстренные и оперативные службы региона в любой момент готовы прийти на помощь. В крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых районах ожидаются грозовые дожди с градом. Специалисты, ответственные за безопасность людей, переведены на усиленный режим работы. Такое поручение дал глава региона.

«Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках, и в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС. Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание, организовать информирование населения», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Специалисты следят за ситуацией круглосуточно. Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 25 июля. Жителей и гостей края спасатели призывают к осторожности.

«Нужно внимательно следить за погодой, аккуратнее совершать поездки за пределы своего населенного пункта, к морю, быть всегда осмотрительным. Лучше вообще воздерживаться от подобных поездок, поскольку погодный фон остается довольно сложным. Будут и ливни, и градобой, и ветер», — рассказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Под особым вниманием — Черноморское побережье от Сочи до Новороссийска: над морем могут формироваться смерчи. Атмосферный вихрь 19 июля напугал туристов в Темрюкском районе. Смерч несколько минут кружил над Азовским морем, а потом вышел на сушу и развеял воду.

Село Дефановка в Туапсинском районе восстанавливают после ливня. Последствия сильного дождя уже практически устранили, 84 дома, которые попали в зону подтопления, обследовали, дворы расчистили от грязи, откачали воду из подвалов. Из-за обильных осадков, выпавших здесь накануне, на 3 м поднялась вода в реке Дефань. Пострадал от сильного потока и единственный мост, который ведет в хутор Полковничий. Чтобы обеспечить проезд, было решено соорудить переправу из балок и дорожных плит. У моста продолжают дежурить сотрудники МЧС, они оказывают помощь местным жителям. Судьбу разрушенного путепровода планируют определить в течение нескольких дней.

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