В селе Дивноморском Геленджика придумали название футбольному стадиону

Спортивный объект будет называться «Юность».

В течение месяца жители и гости Геленджика предлагали свои варианты названия стадиона в социальных сетях и присылали их по электронной почте управления физической культуры и спорта городской администрации.

В общей сложности было предложено более 30 вариантов названий. Наиболее популярными стали «Дивный», «Юность», «Победа», «Триумф» и «Молодежный», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Итоги конкурса подвели 9 января на встрече с участием главы города, его заместителей и директоров спортивных школ. Название «Юность» предложила Елена Царегородцева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс на лучшее название стадиона был объявлен главой Геленджика Виктором Хрестиным в декабре 2017 года на встрече с местными футбольными командами, тренерами и болельщиками.

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