В селе Георгиевском Туапсинского района начали ремонтировать поврежденный непогодой мост

Бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо просел во время наводнения, случившегося на территории района в октябре.

Почти 60-метровый мост соединяет с селом улицы Олимпийскую, Заречную и Интернациональную. Сейчас его начали восстанавливать.

На нем демонтировали плиты пролетов, установили новые бетонные опоры. Если позволит погода, строители пообещали в течение десяти дней уложить плиты на новую конструкцию, а к концу декабря — открыть мост.

«Пока ведутся работы, жителей через реку перевозят спасатели на автомобилях повышенной проходимости», — рассказал глава Георгиевского поселения Инвербий Коджешау.

Из-за ЧС пришлось изменить и место прохождения водовода, сейчас он проложен по временной схеме. Где будет новый трубопровод, решат после завершения ремонта моста, сообщает пресс-служба администрации района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода в конце ноября размыла реку Пшенахо и повредила проходящий через нее трубопровод. Его недавно отремонтировали и пустили по временному маршруту воздушным путем.

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