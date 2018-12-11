В селе Георгиевском Туапсинского района начали ремонтировать поврежденный непогодой мост

Бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо просел во время наводнения, случившегося на территории района в октябре.
Почти 60-метровый мост соединяет с селом улицы Олимпийскую, Заречную и Интернациональную. Сейчас его начали восстанавливать.
На нем демонтировали плиты пролетов, установили новые бетонные опоры. Если позволит погода, строители пообещали в течение десяти дней уложить плиты на новую конструкцию, а к концу декабря — открыть мост.
«Пока ведутся работы, жителей через реку перевозят спасатели на автомобилях повышенной проходимости», — рассказал глава Георгиевского поселения Инвербий Коджешау.
Из-за ЧС пришлось изменить и место прохождения водовода, сейчас он проложен по временной схеме. Где будет новый трубопровод, решат после завершения ремонта моста, сообщает пресс-служба администрации района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода в конце ноября размыла реку Пшенахо и повредила проходящий через нее трубопровод. Его недавно отремонтировали и пустили по временному маршруту воздушным путем.
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