В селе Горячего Ключа в этом году запустят газопровод

Газопровод в селе Безымянном обеспечит газом почти 150 дворов. Сейчас людям приходится топить дома дровами и готовить на печи.

Блага цивилизации местные жители ждут уже пять лет. Коммуникации давно проложили, но пустить топливо мешали проблемы с документацией.

«В 2013 году люди должны были получить газ. Но газопровод большой, проходит по землям лесфонда. Мы решаем этот вопрос. Как мы обещали жителям города, в первом квартале 2018 года подадим газ в дома», — сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

На оформление документов и работы по запуску газопровода из местного бюджета выделили почти 9 млн рублей.

Жители станицы Бакинской Новый год отпраздновали уже без дров и угля. Сюда провели почти 20 км труб, построили распределительные сети. Сейчас такие коммуникации проектируют также в Кумпановой Поляне, поселке Черноморском, Имеретинской, Мирном и станице Пятигорской. Когда все работы завершат, газификация Горячего Ключа станет 100-процентной.

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