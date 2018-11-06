В селе Индюк под Туапсе полностью восстановили подачу электричества

Шесть домов две недели оставались без электроэнергии из-за оползня, который сошел после сильного дождя и повредил кабели.

Электроснабжение в части домов удалось восстановить ранее.

«Чтобы обеспечить население по временной схеме, на самых сложных участках было установлено около четырех дизельных генераторов», — сообщил глава Георгиевского сельского поселения Туапсинского района Инвербий Коджешау.

Двухнедельное ожидание электричества неслучайно: жители этих шести домов специально никуда не обращались, потому что из-за стихии сильно пострадали соседние дома и помощь для этих селян была на первом месте.

«У всех была беда, и что было бегать? Все без света — и мы без света, сидим и ждем», — сказала жительница села Индюк Зоя Кулакова.

К 6 ноября в село полностью вернули электричество, тепло- и водоснабжение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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