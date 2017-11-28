В селе Кабардинка Геленджика отремонтировали Дом культуры

На работы из краевого и местного бюджетов потратили больше 8 млн рублей.

В зрительном зале заменили кресла, купили современное звуковое и световое оборудование, а также новые декорации. Зданию почти 40 лет. Такие глобальные изменения в местном Доме культуры произошли впервые с момента строительства.

«Для нас это просто счастье, потому что у нас так много детей занимается — около 450 человек. Всех их приводят родители, и я теперь думаю, что у нас на каждом концерте будет просто аншлаг», — сказала директор Дома культуры Кабардинского сельского округа Ольга Зубова.

«В этом году благодаря госпрограмме развития культуры Кубани мы уже отремонтировали 62 учреждения культуры. Конечно же, главными критериями отбора являются, насколько живой клуб, сколько в нем клубных формирований, насколько талантливые дети, победители ли они фестивалей. Этот клуб — образцовый», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

В кабардинском ДК работают 30 кружков. Вокалом, хореографией, сценическим мастерством занимаются и взрослые, и дети. Посмотреть на их выступления в течение года приходят около 130 тыс. зрителей.

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