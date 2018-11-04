В селе Кирпичном Туапсинского района начали установку временного моста из Тулы

Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС России 4 ноября приступили к установке тяжелого механизированного моста.

Во время наводнения 24 октября стационарный мост в населенном пункте рухнул. Для того, чтобы восстановить его, требуется время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 ноября в Туапсинский район доставили тяжелый механизированный мост на территорию туапсинского села. Начались инженерные работы по подготовке места установки сооружения.

В регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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