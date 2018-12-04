В селе Кирпичном Туапсинского района вновь установят временный механизированный мост

В конце ноября его демонтировали из-за непогоды.

Сейчас с помощью экскаватора расчищают подъезд к реке. Специалисты установят мост 4-5 декабря, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в селе Кирпичном 28 ноября из-за непогоды приняли решение свернуть тяжелый механизированный мост.

Стационарный мост по пути в село Кирпичное был разрушен 24 октября в результате дождевого паводка. Временный механизированный мост в село Кирпичное Туапсинского района доставили из Тулы. Состоит он из четырех пролетов, его длина — 40 м. Мост выдерживает не только легковые автомобили, но и тяжелую технику.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник