В селе под Геленджиком до конца года откроют пристройку к амбулатории

Медицинское учреждение расположено в селе Пшада.

Для пристройки к врачебной амбулатории уже залили фундамент и возвели стены. Строители ведут работы по обустройству кровли.

Ранее с просьбой о расширении амбулатории к мэру Геленджика Виктору Хрестину во время акции «Десант здоровья» обратилась главный врач амбулатории Эльмира Ибрагимова вместе с жителями округа. Они объяснили, что амбулаторию посещает большое количество детей и взрослых, особенно летом. Имеющихся площадей для оказания качественной медицинской помощи не хватало.

Возведение пристройки планируют завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в амбулатории села Пшада установлено пять коек дневного стационара. Учреждение рассчитано на 80 посещений в смену.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до конца года завершат строительство 18 офисов врачей общей практики. Сейчас на Кубани работают 230 таких медучреждений. Планируется, что в январе офис врача общей практики откроют в поселке Новознаменском под Краснодаром.

В ноябре офис врача общей практики начал работу в поселке Октябрьском Ленинградского района. В селе Ольгинка Туапсинского района заработала обновленная врачебная амбулатория. Ее разместили в здании бывшего фельдшерско-акушерского пункта.

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