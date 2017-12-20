В селе под Геленджиком заложили камень в основание храма

Его построят в Архипо-Осиповке в переулке Славянском.

В Свято-Никольском храме 19 декабря прошло праздничное богослужение. Его совершил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

После этого состоялась закладка камня в основание нового храма. Мероприятие приурочили ко Дню памяти святителя Николая Чудотворца. Епископ окропил место строительства святой водой, а затем обратился к присутствующим, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Ожидается, что новая церковь будет вмещать около 150 человек.

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