В селе под Сочи завершили ремонт моста через реку

В селе Пластунка под Сочи в апреле завершили ремонтные работы на мосту через реку.

Ремонт провели в течение двух недель. Теперь на мосту установили фонари, ограждение, заменили асфальт.

«Работы осуществлялись так, чтобы не прекращать движение транспорта», — сказал глава администрации Барановского сельского округа Борис Макаренко.

На ремонт сочинские предприниматели выделили 1,5 млн рублей. Еще 1 млн рублей направили из городской казны.

Планируется, что в Пластунке высадят новую аллею. Работы ведут в рамках конкурса по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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