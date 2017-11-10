В селе Туапсинского района открыли врачебную амбулаторию

10 ноября в 20:49

Медучреждение открыли 10 ноября в поселке Ольгинка Новомихайловского поселения.

Амбулаторию разместили в здании бывшего фельдшерско-акушерского пункта. В здании за счет денег из бюджета муниципалитета провели реконструкцию. Там увеличили число помещений, обновили полы, стены, потолки, заменили окна и двери. В медучреждении появились процедурный и прививочный кабинеты с новым оборудованием.

После лицензирования в амбулатории будут вести прием терапевт и педиатр, а также узкоспециализированные врачи из больниц района. Также откроют дневной стационар на две койки. Он будет работать в две смены. Местные жители смогут проходить врачебные осмотры, получать консультации, посещать предписанные процедуры. Планируется, что в лечебнице будут организовывать вакцинацию, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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