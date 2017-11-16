В селе Туапсинского района построят автомобильный мост через реку

Сейчас в районе села Георгиевского ввели регулируемое светофором реверсивное движение.

Автомобильный мост возведут на повороте с трассы Майкоп — Туапсе. Старую переправу через реку Туапсе уже демонтировали и установили временную. Сейчас рабочие бетонируют опоры и забивают сваи.

Новый путепровод будет иметь более высокую грузоподъемность. Он станет выше почти на 2 м, с шести до четырех сократится количество опор. Это освободит путь для воды и уменьшит вероятность возникновения заторов. Мост будет с асфальтовым покрытием и включит не только проезжую часть, но и пешеходную зону.

Работы собираются завершить в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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