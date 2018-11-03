В село Кирпичное Туапсинского района доставили временный мост из Тулы

Во время наводнения 24 октября стационарный мост в населенном пункте рухнул, чтобы восстановить его, требуется время.

Тульские спасатели 3 ноября доставили тяжелый механизированный мост на территорию туапсинского села. Начались инженерные работы по подготовке места установки сооружения.

Конструкция предназначена для перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. По такому мосту может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 т.

«Мост доставлен, находится в Кирпичном. Сейчас проводятся подготовительные инженерные работы для его установки. Работают инженеры, делаются расчеты, заходит инженерная техника. Процесс идет», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по краю.

Сроки завершения работ не уточняются, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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Редкое зрелище,механизированный мост машина. Состоит из 4 секций, то есть приехали четыре машины КРАЗа, привезли складные мосты. Завтра его установят в Кирпичном или Индюке, наладят переправу, пока будут восстанавливать мост, привезли мост-машину из Тулы. МЧС. Устанавливать будут вместе с ростовчанам.

Публикация от Туапсинские Вести (@tuapse.vesti) 3 Ноя 2018 в 2:15 PDT

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