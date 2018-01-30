В село Кухаривка Ейского района начали подавать питьевую воду

До этого более 30 лет использовали техническую воду. Новый водопровод прокладывали около полугода. Чтобы соединить основную магистраль с сельскими коммуникациями, рабочим пришлось прокопать 6-километровую траншею.

Разницу жители Кухаривки ощутили в первый же день.

Пока воду дают со сниженным давлением, чтобы выдержали изношенные трубы. Самые проблемные участки планируют обновить.

«В 2017 году мы поменяли 2,7 км водопроводных труб. В 2018 году планируем провести замену не менее 2 км водопроводных линий», — рассказала глава Кухаривского сельского поселения Мария Куцаева.

Водопровод обошелся бюджету Ейского района в 8 млн рублей. Скважины, откуда раньше добывали воду для населения, уже законсервировали. В водонапорных башнях теперь будут хранить суточный запас на случай аварии.

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