В село под Геленджиком привезли 20 белок из Ленинградской области

В село Кабардинка под Геленджиком в феврале доставили 20 белок североевропейской породы из Волхова Ленинградской области.

Животных поселили на деревьях, расположенных на улице Мира и на аллее, которая ведет к морю. Для быстрой адаптации грызунов на деревьях установили домики, а также закупили семечки, фундук, кедровые и грецкие орехи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Белки в течение полугода прошли подготовку к жизни в условиях непосредственной близости к людям. Ветеринары предварительно их обследовали и сделали прививки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджик в марте 2015 года для увеличения популяции привезли более 100 белок из петербургского питомника. Через год белки обзавелись потомством.

Источник