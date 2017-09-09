В сельских поселениях Славянского района установят столы для игры в теннис

Работы по оборудованию спортивных объектов уже начались.

Планируется, что в сентябре теннисные столы появятся во всех сельских поселениях Славянского района. К столам будут прилагаться сетки, ракетки и мячи.

Столы для тенниса разместят на территориях школьных дворов, рядом со спортплощадками или парковой зоной. Места выбирают с учетом того, чтобы люди разного возраста в любое время могли прийти и поиграть в теннис.

Общая стоимость спортивного оборудования составила около 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.

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