В Сенате создан центр по изучению деятельности местных представительных органов

В Сенате создан центр по изучению деятельности местных представительных органов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сената Олий Мажлиса Ходжакбар Толаганов об этом в брифинге:

Организация данного Центра осуществляется в рамках стратегии «Узбекистан – 2030» и выполняет ряд задач:

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, оказывает помощь в разработке уставов постоянных комиссий;

Оказывает методическое обеспечение организации деятельности секретариатов советов.

Центр местных советов в процессе выполнения задач по информационно-аналитическому обеспечению организации деятельности анализирует зарубежный опыт деятельности местных советов и разрабатывает предложения. , организует конференции, круглые столы и семинары по обмену взаимным опытом между Советами.