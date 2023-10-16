В Сенате создан центр по изучению деятельности местных представительных органов

Даша 16.10.2023 В мире

Центр изучения деятельности местных представительных органов В Сенате созданы представительные органы

В Сенате создан центр по изучению деятельности местных представительных органов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сената Олий Мажлиса Ходжакбар Толаганов об этом в брифинге:

Организация данного Центра осуществляется в рамках стратегии «Узбекистан – 2030» и выполняет ряд задач:

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, оказывает помощь в разработке уставов постоянных комиссий;

Оказывает методическое обеспечение организации деятельности секретариатов советов.

Центр местных советов в процессе выполнения задач по информационно-аналитическому обеспечению организации деятельности анализирует зарубежный опыт деятельности местных советов и разрабатывает предложения. , организует конференции, круглые столы и семинары по обмену взаимным опытом между Советами.

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